Van’da Sıhke Gölü'nde Büyük Denetim Harekatı Başlatıldı

ve bu olay, balıkçılık kurallarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kurallara Uymayan Balıkçılar Uyarı Aldı

Sıhke Gölü kıyısında gerçekleştirilen denetimlerde, balıkçılar kurallara uygun avlanma hususunda uyarıldı. Van Tarım ve Orman Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleri, amatör balıkçılara mevzuata uygun davranmaları gerektiğini hatırlatarak gerekli bilgilendirmeleri yaptı.

Küçük Balıklar Suya Geri Bırakıldı

Denetimler sırasında oltalara takılan küçük balıklar, doğanın dengesini korumak amacıyla nazikçe suya geri bırakıldı. Bu uygulama, su ürünlerinin sürdürülebilirliğini sağlamak ve doğal ekosistemi korumak adına büyük önem taşıyor.

Bilgilendirme El Kitapçıkları Dağıtıldı

Sportif-amatör balıkçılara yönelik olarak, "Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" konulu el kitapçıkları dağıtıldı. Bu kitapçıklar, balıkçıların avcılık kurallarına uymalarını sağlamak ve bilinçlenmelerini artırmak amacıyla hazırlandı.

Sürdürülebilirlik ve Doğal Dengeye Vurgu Yapıldı

Denetimlerin su ürünlerinin kaynaklarını korumak ve doğal dengenin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla yapıldığı belirtildi. Bu tür düzenlemeler, hem çevrenin hem de balıkçılık sektörünün sağlığı için kritik bir rol oynamaktadır.