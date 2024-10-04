4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde Van Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik yeni bir uygulamayı hayata geçirdiğini duyurdu.

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde son 6 ay içerisinde 4 bin 366 sahipsiz hayvanın tedavisinin gerçekleştirildiği bildirildi.

Van Büyükşehir Belediyesi, sahipsiz hayvanları sahiplendirmek için de yeni bir sistem geliştirdiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, geliştirilen uygulama ile vatandaşlar istedikleri sahipsiz hayvanı internet üzerinden seçerek sahiplenebilecek ve bunun için barınağa gitmesine gerek kalmayacak. Ayrıca sahiplenilen hayvanlar için mama desteği de verileceği de kaydedildi.

Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının, Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ndeki tüm kedi ve köpekleri tek tek fotoğraflayarak kayıt altına aldığı, farklı açılardan çekilen fotoğraflar ile daha bilinçli bir şekilde sahiplenme yapılmasının amaçlandığı belirtildi.

Sisteme yüklenen sokak hayvanlarını sahiplenmek isteyenlerin, https://vanpati.van.bel.tr/ adresi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebileceği ifade edildi.