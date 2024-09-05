Van’da Sağlık İçin Pedal Çevirme Maratonu Düzenlendi!

Sağlık İçin Pedal Çevirenler Bir Araya Geldi

Van Pedalşör Bisiklet Kulübü ve Öğretmenler Bisiklet Topluluğu’nun katkılarıyla düzenlenen bu etkinlik, “Sağlığını Erteleme Harekete Geç” sloganıyla, şehirdeki pek çok bisiklet severin katılımıyla coşkulu bir şekilde gerçekleşti ve İpek Yolu Caddesi’nden başlayıp tarihi Van Kalesi’nde son buldu.

İl Sağlık Müdürü’nden Heyecan Verici Açıklamalar

Etkinlik hakkında bilgi veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Halk Sağlığı Haftası boyunca gerçekleştirilen tüm etkinliklerin ulusal çapta tanıtıldığını vurguladı ve Van’ın önemli tarihi noktalarından biri olan Van Kalesi’ne kadar bisiklet turunun devam edeceğini belirtti. Tosun, halkı sürekli hareket halinde olmaya davet ederek, bu yaklaşımın obezite ve kronik hastalıkların azaltılmasına katkı sağlayacağını ifade etti.

Öğretmenler Bisiklet Topluluğu’ndan Sağlık Mesajı

Van Öğretmenler Bisiklet Topluluğu Başkanı Hakan Durğun, etkinlik aracılığıyla sağlıklı yaşamı teşvik etmeyi amaçladıklarını belirterek, bisikletin sadece ulaşım aracı değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam için önemli bir araç olduğunu hatırlattı ve trafikte bisikletlilere saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Pedal Çevirmenin Gücü: Genç Kalmak İçin Bisiklet!

Van Pedalşör Bisiklet Grubu Başkanı Yalçın Şahin, bisikletin kendisine genç ve dinç kalma konusunda yardımcı olduğunu belirterek, bu tür etkinliklerin düzenlenmesinin önemine dikkat çekti ve organizasyona katkıda bulunan herkese teşekkür etti.