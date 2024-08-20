Yayımlanan tahmini verilerde Van genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar Van’ın kuzey ve doğu kesimlerinde yer alan ilçelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor.

Paylaşılan hava durumu raporunda Van’ın Bahçesaray ve Çatak ilçeleri için de sıcaklık uyarısı yapıldı.

Van’da bugün beklenen hava durumu ise şu şekilde;

Bahçesaray: Parçalı ve az bulutlu - Sıcak 18/36 C

Başkale: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 16/27 C

Çaldıran: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/29 C

Çatak: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu - Sıcak 19/37 C

Edremit: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C

Erciş: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 16/31 C

Gevaş: Parçalı ve az bulutlu 17/29 C

Gürpınar: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 16/33 C

İpekyolu: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C

Muradiye: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 18/33 C

Özalp: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 16/29 C

Saray: Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu 14/29 C

Tuşba: Parçalı ve az bulutlu 17/31 C