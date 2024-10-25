Meteoroloji Van ile ilgili tahmini hava verilerini yayımladı. Tahminlere göre yarın Van’ın bazı ilçelerinde yağış bekleniyor. Pazar gününden itibaren de birkaç gün üst üste Van’da puslu hava hakim olacak.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Meteoroloji, Van için gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağının tahmin edildiğini de belirterek; “Yüksek rakımlı kara yolu geçitleri (Karabet, Güzeldere, Tendürek) ile şehirlerarası yollarda oluşması muhtemel yağışlarla birlikte gizli buzlanma ve don olayı gibi ulaşımda aksama oluşturabilecek risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

Van’da yarından itibaren beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu:

26 Ekim Cumartesi: Sağanak yağışlı

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Tuşba:

26 Ekim Cumartesi: Sağanak yağışlı

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Edremit:

26 Ekim Cumartesi: Sağanak yağışlı

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Bahçesaray:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Bahçesaray:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Başkale:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Çaldıran:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Çatak:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Erciş:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Gürpınar:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Muradiye:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Özalp:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus

Saray:

26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

27 Ekim Pazar: Pus

28 Ekim Pazartesi: Pus

29 Ekim Salı: Pus

30 Ekim Çarşamba: Pus