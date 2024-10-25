Meteoroloji Van ile ilgili tahmini hava verilerini yayımladı. Tahminlere göre yarın Van’ın bazı ilçelerinde yağış bekleniyor. Pazar gününden itibaren de birkaç gün üst üste Van’da puslu hava hakim olacak.
BUZLANMA VE DON UYARISI
Meteoroloji, Van için gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı olacağının tahmin edildiğini de belirterek; “Yüksek rakımlı kara yolu geçitleri (Karabet, Güzeldere, Tendürek) ile şehirlerarası yollarda oluşması muhtemel yağışlarla birlikte gizli buzlanma ve don olayı gibi ulaşımda aksama oluşturabilecek risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir” uyarısında bulundu.
Van’da yarından itibaren beklenen hava durumu şu şekilde;
İpekyolu:
26 Ekim Cumartesi: Sağanak yağışlı
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Tuşba:
26 Ekim Cumartesi: Sağanak yağışlı
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Edremit:
26 Ekim Cumartesi: Sağanak yağışlı
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Bahçesaray:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Bahçesaray:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Başkale:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Çaldıran:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Çatak:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Erciş:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Gürpınar:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Muradiye:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Özalp:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus
Saray:
26 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
27 Ekim Pazar: Pus
28 Ekim Pazartesi: Pus
29 Ekim Salı: Pus
30 Ekim Çarşamba: Pus