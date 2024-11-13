Aralıklarla kent merkezine yağmur yağması ve yer yer yüksek kesimlerde kar yağışının görülmesi vatandaşları araç bakımına yönlendirdi. Yollarda kalmamak ve ulaşımı güvenli bir şekilde sağlamak isteyen vatandaşlar lastik değişimi, akü, antifriz bakımı yaptırırken, uzun yola çıkacak olan bazı vatandaşlar da tedbirli davranarak kar zinciri alımına yöneldi.

Uzmanlar, kış lastiklerinin ticari araçlar için zorunlu tarih olan 1 Aralık’a kadar beklenmeden, yağışların başlaması ve havaların soğuması nedeniyle uygun zamanda taktırılmasını önerirken, diğer araç sürücülerinin de kar yağışını beklemeden tedbirini almasının daha güvenli olacağını söylüyor.

Van’da havaların soğuması ve ara ara yağışlı geçmesinden dolayı araç lastik değişim taleplerinin yoğunlaşmaya başladığını belirten oto lastik ustası Ferhat Kara, “İpekyolu ilçesi ile Edremit ilçelerinin kesiştiği yer olan Şabaniye Caddesinde hizmet veriyoruz. 2 şube olarak ve toplamda 9 personel ile araç oto lastik, balans ve akü işlemleri gerçekleştiriyoruz. Kış öncesi araç bakımı son derece önemli. Lastik değişiminden araç bakımına kadar tüm tedbirlerin alınması güvenli bir sürüş açısından büyük önem taşıyor” dedi.

“1 ARALIK TARİHİNİ BEKLEMEYİN”

15 yıldır oto lastik sektöründe çalıştığını aktaran oto lastik ustası Kara, “1 Aralık tarihinde ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması başlıyor. Buna rağmen bu tarihe kalmadan şimdiden kışlık lastik alımları hız kazandı ve vatandaşlar kışa hazırlık için araç lastiklerini değiştirmeye başladı. Ara ara havaların sıcak olmasıyla beraber pik seviyede diyeceğimiz bir seviyede yoğunluk olmadı ama yine de erken davranın vatandaşlar da var. Çoğu vatandaşımız da kar yağışını bekliyor. 1 Aralık tarihini beklemenin bir anlamı yok. Doğuda kış ayı erken başlıyor ve yağışlar daha erken oluyor. Çoğu vatandaşımız da bu tarihi beklediğinde ani bir kar yağışıyla beraber bu sefer çok fazla talep ve yoğunluk oluşturuyor. Önemli olan kar yağmadan, yoğunluk oluşmadan kar ve kış hazırlığının yapılmasıdır.” ifadelerini kullandı.

“TEDBİRLİ DAVRANMAKTA FAYDA VAR”

Yaklaşık 16-17 markaya yakın lastik satışı gerçekleştirdiklerini ifade eden usta Kara, “Bazı sürücülerimiz çıkma lastiklere daha fazla ilgi gösteriyor. Ham maddesi petrol olan ürün sürekli artıyor ve mevcut piyasada pahalı bir ürün. Bu yüzden vatandaşlar bütçelerini düşünerek daha uygun ürün için çıkma lastiğe yöneliyor. Biz yine de gelen müşterilerimize can güvenliği için sıfır lastik kullanılmasını öneriyoruz. Bunun yanı sıra yolda kalmamak için akülerin kontrol edilmesini gerekirse değiştirilmesini ve özellikle uzun yola çıkan sürücülerin ise mutlaka kar zincirini şimdiden alıp hazırda bulundurmalarını öneriyoruz.” şeklinde konuştu.

LASTİK FİYATLARI

2.el ve sıfır oto lastikleri fiyatları hakkında bilgilerde veren Kara, “Fiyatlar sıfır ve 2.el çıkma ürünlerine göre değişkenlik gösteriyor. Hatta sıfır lastiklerinde markasına ve ebadına göre fiyatlarda farklar var. Sıfır lastik fiyatları normal segmentte 7 bin 500 TL’den başlıyor ve lüks segmentte olan araç lastikleri ise yaklaşık 70 bin TL’ye kadar çıkabiliyor. Bütçesi ne göre uygun fiyatlı ürünlere yönelenler varken, çok daha kaliteli ürünlere yönelenler de oluyor.” ifadelerine yer verdi.

“YASAL ZORUNLULUK DOĞUDA ERKEN BAŞLAMALI”

Ticari araçlar için yasal düzenlemenin doğu bölgeleri için 1 Kasım olması gerektiğini belirten usta Ferhat Kara, “Batıda yağışlar ve havaların soğuması daha geç oluyor. Ama doğu illerinde iklim şartlarından dolayı kış erken başlıyor. Can güvenliği için bu uygulamanın doğu bölgelerinde 1 Kasım’da başlatılması gerekiyor.” dedi.

SÜRÜCÜLERE UYARI

Kara, son olarak; “Yağmur yağışıyla beraber yer yer don olayı ve buzlanmalar oluşuyor. Bu yüzden lastik değişimi için kar yağışı beklenmemelidir. Bununla beraber dikkat edilmesi gereken en önemli durum da lastik ömrüdür. Normal şartlarda hiç kullanılmayan lastiğin raf ömrü 10 yıldır. Kullanılan lastiğin ise ömrü kullanıma göre değişiyor. Bazı sürücüler buna dikkat etmeden araç lastiğini çok daha uzun yıllar kullanabiliyor. Sürücülerimizin kendilerinin ve ailelerinin can güvenliği için bu duruma dikkat etmelerinde fayda var. Lastikler mutlaka kontrol edilmeli ve kaliteli ürünler tercih edilmeli” uyarısında bulundu.