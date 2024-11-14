Van’da uzun yıllardır oto lastik sektöründe hizmet veren ustalar, hemen hemen her sektörün birliği veya derneğinin olduğunu, bununla beraber o sektörlerde düzenin, denetimin olduğunu aktardı.

Ustalar Van’da oto lastik sektöründe herhangi bir birlik veya dernek gibi bir yapı olmadığını, bu nedenle sektörde istikrarsızlığın, düzensizliğin olduğunu söyledi.

“15 yıldır çekirdekten yetişme oto lastik ustası olarak ve birçok meslektaşımın gönlünde geçenleri dile getirmek istiyorum” diyen oto lastik ustası Ferhat Kara, “Çok geniş bir kitleye ve sermayeye sahip, milyonlara hitap eden bir sektör olmasına rağmen Van’da bir birliğimiz, bir derneğimiz yok. Birlikte hareket edebileceğimiz, belli oranda standartlara uyulacak bir birlik yok.” dedi.

Birçok büyük kentte oto lastik ve oto yıkamacılar derneği veya odasının olduğunu kaydeden usta Ferhat Kara, “Dernek veya birlik oluşturulursa sektörde çalışan arkadaşlarımız daha iyi hizmet verecektir. Çok önemsenmez ama günümüz şartlarında en çok dikkat edilmesi gereken alanlardan biridir oto lastik sektörü çünkü mal ve canla alakalı önemli bir sektördür. Evet serbest piyasanın olduğu bir süreçteyiz ama hal böyle olunca da maalesef kalitesiz hizmet ve fahiş fiyatlar uygulanabilmektedir” ifadelerini kullandı.

“DERNEĞİMİZ OLURSA DÜZEN OLUR”

Kara, açıklamalarını şöyle sürdürdü; “İşin ehli olmayan bazı kişiler de kuytu köşelerde, vergi levhası olmadan, sigortalı çalışanı olmadan, herhangi bir yetki sertifikası belgesi olmadan bu işi yapıyor. O araçlarda canlar taşınıyor. En ufak bir sorunda hem can kaybına hem de mal kaybına neden olan kazalara sebebiyet verilebiliyor. Dernekleşme olursa her isteyen bu şekilde iş yapamaz. Sektörü sekteye uğratamaz. Denetim olur ve yetkisi olmayan kişiler bu işi yapamaz. Belli bir standart olur. İş yerleri kâr marjını kullanarak belli seviyede ücretleri tutabilir ama denetim olduğunda çok yüksek fahiş fiyat uygulamamış olur veya belgesi olmayan kişiler ucuza kalitesiz iş yapmamış olur.”

Kara, “Piyasayı çok bozuyorlar. Vergi levhası olan, sigortalı çalışanları olan ve kira ödeyen iş yerleri için el emeği ücreti düşük seviyelerde. Buna rağmen işin ehli olmayanlar kalitesiz, ucuza yaptıkları için maalesef işimizi bozuyorlar. 4 lastik değişimi ve balans için aldığımız ücret 500 TL. Ama maalesef 200 lira gibi bir ücretle bu işi yapan da oluyor. Diğer meslek gruplarında olduğu gibi bizde de ortak sabit fiyatlar uygulanabilir. İş profesyoneller tarafından yapılınca kaliteli hizmet verilmiş olur. Buradan meslektaşlarıma da seslenmek istiyorum. Buyurun birlikte adım atalım ve mesleğimizin geleceği için dernek kurulmasına öncülük yapalım” açıklamasında bulundu.