Pentago, reversi ve mangala oyunlarıyla gerçekleştirilecek turnuvada çeşitli ödüller de verilecek.

Konu ile ilgili olarak Van İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan paylaşımda, “İl Müdürlüğümüz ve Van Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle akıl ve zeka oyunları turnuvası yapılacaktır. İpekyolu, Tuşba, Edremit ilçelerinde ortaokullar arasında düzenlenecek turnuvaya katılmak isteyen okullarımız 8 Kasım 2024 tarihine kadar başvuru işlemini gerçekleştirebilir.” denildi.

Turnuvaya katılımcıların en geç 8 Kasım 2024 Cuma gününe kadar kendi okullarına müracaat etmeleri gerektiği belirtilirken yarışmanın 23 Kasım 2024 Cumartesi günü saat 12.30-16.00 saatleri arasında Van Emniyet Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirileceği aktarıldı.

Turnuvada 1. olan öğrenciye akıllı saat ve kutu oyunu, 2. olan öğrenciye kutu oyunu, oyuncak ve son olarak 3. olan öğrenciye ise kutu oyunu hediye edilecek.