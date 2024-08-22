Van’da, 2024-2025 eğitim öğretim yılı öncesinde okullar, kapsamlı bir bakım, onarım ve yenileme sürecinden geçiyor. İl genelindeki tüm okullar, öğrencilerin daha güvenli, sağlıklı ve modern ortamlarda eğitim alabilmesi için baştan sona elden geçiriliyor. Van İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Aras, okullardaki çalışmaları yerinde inceledi ve gelecek eğitim sezonuna dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

118 Anaokulu Aynı Anda Açılıyor! Van’da Eğitimde Tarihi Hamle

Aras, Van’da geçen yıl ve bir önceki yıl yapımına başlanan 118 anaokulunun tamamlandığını ve 9 Eylül’de hizmete açılacağını duyurdu. Bu sayı, Cumhuriyet tarihinden bu yana Van’da yapılan toplam anaokulu sayısının neredeyse üç katı! Aras, “Bu büyük bir eğitim hamlesi. Sadece anaokulları değil, ortaokul ve lise seviyesinde de büyük yatırımlar yaptık. İpekyolu ve Tuşba’da inşa edilen 32 sınıflı dev okullarımızla ikili öğretimi azaltmayı hedefliyoruz,” dedi.

Van, Spor ve Denizcilik Eğitiminde Altın Çağını Yaşıyor

Van’da eğitim alanında yapılan yatırımlar sadece sınıf sayılarıyla sınırlı değil. Aras, Van’da bölgenin en iyi spor liselerinden birinin inşaatının son aşamaya geldiğini belirtti. Bu spor lisesi, Eylül ayında kapılarını öğrencilere açacak. Ayrıca, denizcilik alanında eğitim veren lisede de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Özel Eğitime İhtiyaç Duyan Çocuklar İçin Devasa Yatırımlar

Van’da özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar da unutulmadı. İki adet 24 sınıflı okulun yapımı tamamlandı ve bu yıl içinde hizmete girecek. Aras, bu yatırımların sadece fiziki altyapıyı iyileştirmekle kalmadığını, aynı zamanda kültürel ve sanatsal anlamda da büyük katkılar sağlayacağını vurguladı.

Eğitimde Altın Çağ! Van, Geleceğe Hazır

Son iki yılda yapılan yatırımların Van’da eğitimin altın çağını yaşattığını belirten Aras, “Van, spor salonlarından yüzme havuzlarına, çocuk kütüphanelerinden dev okullara kadar her alanda büyük bir gelişim gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve gururlandırıyor,” ifadelerini kullandı.