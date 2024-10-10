‘Pedallar Sonbahara dönüyor’ ve ‘Van’da sonbahar başka güzel’ sloganları ile Van’da düzenlenecek olan bisiklet turu ile insanların spora özendirilmesi hedefleniyor.

Sporun sağlıklı yaşam üzerindeki etkisine dikkat çekmek isteyen ve sporu yaygınlaştırmak için farkındalık oluşturmayı amaçlayan öğretmenler, 12 Ekim Cumartesi günü saat 15.00’da eski emniyet müdürlüğü yakınında toplanarak Van Fidanlık Parkına doğru pedal çevirecek.

Sporu yaygınlaştırmayı ve bisiklet kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan sporsever öğretmenler, bir yandan pedal çevirirken, diğer taraftan sporu teşvik anlamında güzel bir mesaj vermiş olacak.