Cumhurbaşkanı kararıyla Resmi Gazete’de yayımlanan kararda, “Van Çaldıran Çubuklu Projesi kapsamında ekli harita ve listede bulundukları yer ile ada ve parsel numaraları belirtilen taşınmazların Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından acele kamulaştırılmasına, 2942 sayılı kamulaştırma kanununun 27’nci maddesi gereğince karar verilmiştir.” denildi.

AK Parti Van Milletvekilleri Kayhan Türkmenoğlu ve Burhan Kayatürk de Resmi Gazete’de yayımlanan acele kamulaştırma kararına ilişkin paylaşımda bulundu.

Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, “Çaldıran/Çubuklu Barajı Van’ımıza Hayırlı Olsun! Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla acil kamulaştırma kararı onaylandı. Cumhurbaşkanımıza tüm Vanlı hemşerilerim adına teşekkür ediyorum.” sözlerine yer verdi.

Milletvekili Burhan Kayatürk ise yaptığı paylaşımda, “Yetmiş yıllık hayal gerçekleşiyor. Çubuklu Barajı için kamulaştırma kararı Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla çıktı. Van'ımıza, Çaldıran'ımıza hayırlı olsun!” sözlerine yer verdi.