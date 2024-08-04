Van’ın Beşyol Meydanında bulunan ve kullanım ömrünü tamamlayan Van Emlak binası yıkım kararı verilen binalar arasında yer alırken, söz konusu binanın yıkımına birkaç gün önce başlandı.

Daha önce Emlak Kredi Bankası olarak kullanılan ve Van’ın ilk 6 katlı binası olarak bilinen, ardından uzun yıllar Ziraat Bankası olarak hizmet veren binanın yıkım çalışmaları sürüyor.

Titizlikle yürütülen yıkımın can ve mal kaybına neden olmaması için güvenlik önlemleri en üst seviyeye çıkartılmış durumda.

Edinilen bilgilere göre bina, Van’ın işlek caddesinde olduğu için yıkım kontrollü bir şekilde, (toz fazla olmasın diye) yavaş ilerliyor. Son 3 katın yıkımı tamamlandıktan sonra geriye kalan diğer katlar İSE binanın arka tarafında yer alan geniş alana doğru yıktırılıp tamamlanacak. Bu işlemlerin de yaklaşık 20 gün sürmesi bekleniyor.