Havaların soğumaya başladığı Van’da vatandaşlar tarafından hava durumu merak ediliyor. Meteorolojinin paylaştığı verilere göre önümüzdeki 5 gün Van merkez ilçelerde açık, diğer ilçelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak.
İşte Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu raporu;
İPEKYOLU:
3 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu
4 Ekim Cuma: Açık
5 Ekim Cumartesi: Açık
6 Ekim Pazar: Açık
7 Ekim Pazartesi: Açık
TUŞBA:
3 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu
4 Ekim Cuma: Açık
5 Ekim Cumartesi: Açık
6 Ekim Pazar: Açık
7 Ekim Pazartesi: Açık
EDREMİT:
3 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu
4 Ekim Cuma: Açık
5 Ekim Cumartesi: Açık
6 Ekim Pazar: Açık
7 Ekim Pazartesi: Açık
BAHÇESARAY:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
BAŞKALE:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
ÇALDIRAN:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
ÇATAK:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
ERCİŞ:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
GEVAŞ:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
GÜRPINAR:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
MURADİYE:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
ÖZALP:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu
SARAY:
3 Ekim Perşembe: Az bulutlu
4 Ekim Cuma: Az bulutlu
5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu
6 Ekim Pazar: Az bulutlu
7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu