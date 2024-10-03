Havaların soğumaya başladığı Van’da vatandaşlar tarafından hava durumu merak ediliyor. Meteorolojinin paylaştığı verilere göre önümüzdeki 5 gün Van merkez ilçelerde açık, diğer ilçelerde ise az bulutlu bir hava hakim olacak.

İşte Van’ın 5 günlük tahmini hava durumu raporu;

İPEKYOLU:

3 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu

4 Ekim Cuma: Açık

5 Ekim Cumartesi: Açık

6 Ekim Pazar: Açık

7 Ekim Pazartesi: Açık

TUŞBA:

3 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu

4 Ekim Cuma: Açık

5 Ekim Cumartesi: Açık

6 Ekim Pazar: Açık

7 Ekim Pazartesi: Açık

EDREMİT:

3 Ekim Perşembe: Parçalı bulutlu

4 Ekim Cuma: Açık

5 Ekim Cumartesi: Açık

6 Ekim Pazar: Açık

7 Ekim Pazartesi: Açık

BAHÇESARAY:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

BAŞKALE:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

ÇALDIRAN:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

ÇATAK:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

ERCİŞ:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

GEVAŞ:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

GÜRPINAR:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

MURADİYE:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

ÖZALP:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu

SARAY:

3 Ekim Perşembe: Az bulutlu

4 Ekim Cuma: Az bulutlu

5 Ekim Cumartesi: Az bulutlu

6 Ekim Pazar: Az bulutlu

7 Ekim Pazartesi: Az bulutlu