Nikolay Vasilyeviç Gogol'un yazdığı ‘Müfettiş' oyunu, Van Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Nihal Yalaza Taluy'un çevirisini yaptığı ve Petru Vutcarau'nun yönettiği oyun; haritanın bir ucunda, varlığı unutulmuş, kendi yazgılarına bırakılmış isimsiz bir taşra kentinde geçiyor.

Hikaye, bir müfettişin kenti ziyaret edeceği haberini veren bir mektupla ve kentte şu sıralar bir yabancı olduğu söylentileriyle başlıyor. Sığ ve deyim yerindeyse ölü bu kentte panik, heyecan ve korku uyandıran bu yabancı, özellikle kent yöneticileri için bir tehdit oluşturuyor. Kentliler adı gizli tutulan Müfettiş'i beklemek yerine onu bulmayı seçecek ve Petersburg'u her yönüyle temsil eden bu şehirli avcıya av olmamaya çalışacağını konusunu işliyor.

Yaklaşık 2 saat 20 dakika süren ve iki perdeden oluşan oyunu beğeni ile izlediklerini belirten tiyatroseverler, Van Devlet Tiyatrosuna teşekkür ettiler.