TÜİK tarafından 2024 yılı Temmuz ayı motorlu kara taşıtları istatistikleri açıklandı. Buna göre Temmuz ayında ülke genelinde 276 bin 615 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 46,9'unu motosiklet, yüzde 39,4'ünü otomobil, yüzde 8,5'ini kamyonet, yüzde 2,6'sını traktör, yüzde 1,7'sini kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,2'sini otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Temmuz ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 106,6, kamyonda yüzde 99,2, kamyonette yüzde 76,9, otobüste yüzde 56,1, otomobilde yüzde 43,7, motosiklette yüzde 30,3, traktörde yüzde 18,3 ve özel amaçlı taşıtta ise yüzde 1,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 19,1 arttı.

Ülke genelinde trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Temmuz ayı sonu itibarıyla 30 milyon 261 bin 176 oldu.

VAN’IN MOTORLU KARA TAŞITI SAYISI

Van’da 2024 yılı Haziran ayı verilerine göre 83 bin 528 motorlu taşıt bulunurken, bu rakam Temmuz ayında arttı. Açıklanan 2024 yılı Temmuz ayı verilerine göre Van’da motorlu kara taşıtları sayısı 86 bin 224’e yükseldi.

Van’da Temmuz ayı verilerine göre; 32 bin 908 otomobil, 6 bin 322 minibüs, 826 otobüs, 22 bin 967 kamyonet, 5 bin 821 kamyon, 6 bin 984 motosiklet, 869 özel amaçlı ve 9 bin 527 de traktör bulunuyor.

Van’ın 2024 yılı Haziran ayı motorlu kara taşıtları sayıları ise şu şekildeydi; 32 bin 413 otomobil, 6 bin 329 minibüs, 822 otobüs, 22 bin 912 kamyonet, 5 bin 805 kamyon, 6 bin 702 motosiklet, 862 özel amaçlı, 9 bin 512 traktör.