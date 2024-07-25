Sağlık Bakanlığınca özellikle kanser tarama hizmetlerine ulaşamayan kırsaldaki kadınları bilinçlendirmek amacıyla Van’da iki adet kanser tarama aracıyla hizmet veriliyor. Van İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca yürütülen çalışmalar kapsamında en ücra aile sağlık merkezlerine gidilerek kanser taramaları yapılıyor. Geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk 6 ayında yaklaşık 119 bin hastaya hizmet verilirken; taramalarda 73 hastaya meme kanseri, 14 hastaya ise kolorektal kanseri teşhisi konuldu. Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığınca erken tanı konulan hastaların takibi ise titizlikle yapılıyor.

“Bu yılın ilk 6 ayında 44 bin hastaya hizmet verildi”

Konuya ilişkin konuşan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci, kanserin kalp ve damar hastalıklarından sonra ikinci sırada gelen önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu belirtti. Kanserin erken dönemde tarama testleriyle yakalanabileceğini ifade eden Dr. Bostanci, “Geç dönemde yakalandığı zaman yüksek tedavi maliyetlerine ve iş gücü kayıplarına neden olmaktadır. Sağlık Bakanlığımız bu konuda tarama programları yürütmektedir. Van Valisinin öncülüğünde ilimizde başlattığımız, ‘Sağlıklı Kadınlar, Sağlıklı Nesiller’ projesiyle de bu hizmetleri devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 75 bine yakın, bu yılın ilk 6 ayında da 44 bin civarında vatandaşımıza bu hizmeti sunduk” dedi.

“Şüpheli durumlarda ileri sevk merkezlerimize yönlendiriyoruz”

Kolorektal, meme ve rahim ağzı (serviks) kanser türlerine tanı koyduklarını dile getiren Bostanci, “30-65 yaş kadınlarımıza serviks kanseri, 40-69 yaş kadınlarımıza meme kanseri, 50-70 yaş kadın ve erkeklere ise kolorektal kanser konusunda basit yöntemle taramalarımızı yapıp şüpheli durumlarda ileri sevk merkezlerimize yönlendiriyoruz. Taramayı yaptıktan sonra da yönlendirmeleri yine kendimiz yapıyoruz. 2023-2024 yılları arasında bu şekilde takip ettiğimiz meme kanserinde tanı almış 73, kolorektal kanserinde tanı almış 14 hastamız var. Bunların takipleri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır” diye konuştu.

Mobil kanser tarama araçlarını aile sağlık merkezlerine gönderdiklerini ifade eden Bostanci, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Vatandaşlarımızı yormadan sağlıklı bir şekilde hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Bu araçlarımızda bu üç kanser türünün taramaları yapılabilmektedir.”