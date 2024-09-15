Van İl Müftülüğü tarafından Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed'in (SAV) dünyaya teşrif etmesinin yıldönümü münasebetiyle bir dizi program düzenlendi.

Mevlit Kandili dolayısıyla kentin en büyük camilerinden olan Ulu Cami'de Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi, salavatlar getirildi ve namaz kılınarak dualar edildi.

Camide gecenin önemine ilişkin vaaz veren İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, bu gece alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği gece olduğunu belirtti.

Tavlaşoğlu, peygamberlerin insanlık için rehber olduğunu söyledi.

Öte yandan her kandil dolup taşan camiler bu kandil boş kaldı.

Camilerin bir çoğunda cemaat sadece 2 saf tutabildi.