Van’da ulaşıma yüzde 25 oranında zam yapılması vatandaşların eleştirilerine sebep oldu. Bazı hatlarda ise zamdan haberi olmayan vatandaşlar ile minibüs şoförleri arasında zam tartışmaları yaşandı.

Kent genelinde ulaşıma yapılan zamma ve mesafeye göre ücret uygulamasının olup olamayacağına ilişkin olarak Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul wanhaber’e konuştu. Başkan Tuğrul, “Taşıma ücretlerine zam zorunlu olarak yapıldı” derken, mesafeye göre ücret uygulamasını da gündemlerine almayı düşündüklerini vurguladı.

“İYİLEŞTİRME TALEBİNDE BULUNDUK”

Akaryakıt fiyatlarının sürekli yükseldiğini söyleyen Başkan Tuğrul, “Van Büyükşehir Belediyesine, yaşadığımız zor koşulların bir nebze de olsa iyileştirilmesi yönünde zam talebinde bulunduk. UKOME kararıyla da bu iyileştirme payı yüzde 25 olarak belirlendi. Şehir içi ücretlendirme 13 lira 50 kuruştan 17 TL‘ye çıkarıldı. Bizler için az da olsa bir iyileştirme oldu, vatandaş için kötü oldu” ifadelerini kullandı.

“YÜKSEK FİYATLARDAN DOLAYI ARAÇ BAKIMI YAPTIRAMIYORUZ”

Van Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Emin Tuğrul, “Vatandaşımız, bu zammın keyfi olarak uygulandığını düşünüyor. Ama bizler de çok zor koşullarda hizmet veriyoruz. Sanayiye gittiğimizde yüksek fiyatlardan araç parçası alamıyoruz yine bununla beraber bakım için gittiğimizde ücretleri duyduğumuzda bakım yaptıramıyoruz. Daha önce araç sigortası 3 bin TL iken şu an 17 ila 20 bin TL arası. Artık asgari ücretle şoför de bulamıyoruz. Her araçta en az 2 sigortalı şoför bulundurmamız gerekiyor. Gün içerisindeki masrafları ve giderleri de hesapladığımızda şoförlerimiz ve hat sahipleri bir şey kazanmıyor.” şeklinde konuştu.

“ŞOFÖRLERİMİZİN DE GEÇİM DERTLERİ VAR”

“Nihayetinde bu toplu taşıma araçlarında çalışan insanlarımızda geçimlerini sağlamak zorunda” diyen Tuğrul, “Şoförlerimizin de çoluk çocuğu var, geçim dertleri var. Geçimlerini sağlayabilmeleri için bu zamlara ihtiyaç duyuyorlar. Ülke geneline baktığımızda her şeyin fiyatı yükselmiş. Akaryakıt fiyatları yine öyle. Bir aracımızın kampüse gittiğini hesaplarsak gidiş - dönüş 35 km yol yapıyor. Alınan ücret ise 20 TL. Şoförümüz, ömrünü tamamlayan aracını değiştirmek zorunda kaldığında ise 2-3 milyona yakın bir ücretle anca değiştirebiliyor. Bunu nasıl karşılayacak, onlar da zor durumda kalıyor” dedi.

“MESAFEYE GÖRE ÜCRET TARİFESİNE GEÇİLEBİLİR!”

“Birçok şehirde indi-bindi tarifesi var. Ancak Van’da uzun mesafe veya kısa mesafeye giden vatandaş aynı ücreti ödüyor. Vatandaş bu durumdan şikayetçi. Van’da neden mesafeye göre ücret uygulanmıyor?” yönündeki soruya ise Başkan Tuğrul, “Daha önce 2006-2007 yılları arasında bu uygulama yapıldı. Açık söylemek gerekirse bu uygulamaya ne vatandaşımız ne de şoförlerimiz uymadı. Vatandaşlar gidecekleri uzak yeri belirtmeden kısa mesafe bilgisi verip ona göre ücret ödedi. Şoförlerimiz de kısa mesafeyi uygulamayıp tam ücret alıyordu. Bu nedenle uygulama çok fazla yürürlükte kalmadan iptal edildi. Bu durumu yeniden gündemimize almak gibi bir düşüncemiz var, uygulamaya çalışabiliriz” ifadelerini kullandı.

Şu an Van’da uygulanan ücretlendirme tarifesi ise şöyle;

UKOME’nin zam kararı sonrası Van’da yeni ulaşım ücretleri belli olurken şehir içi ulaşım ücreti tam ücret 13 lira 50 kuruştan 17 liraya, öğrenci 10 liradan 12 lira 50 kuruşa, kampüs bölgesine ise tam ücret 20 TL, öğrenci ise 15 TL’ye yükseltildi. Belediyeye ait mor otobüslere ise herhangi bir zam yapılmadı ve aynı ücretlendirme ile devam edecek.