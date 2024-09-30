MES tarafından yayımlanan 2019-2023 verilerinde Van, ülkemiz genelinde muhtemel eğitim süresini en fazla arttıran 3. il olarak kayıtlara geçti.

MES’in paylaştığı verilere göre Van’da kadınların muhtemel eğitim süresi artarken, erkeklerde muhtemel eğitim süresi düştü.

2022-2023 yılı verilerinin karşılaştırıldığı tablolarda okul öncesi eğitim süresi hariç, ilkokul-ortaöğretim ile ilkokul-yükseköğretim kademelerinde kadınlar 2022 yılına göre 2023’te eğitimde daha fazla süre alırken, erkeklerin eğitim süresinde ise 2023 yılında bir önceki yıla göre düşüş gözlendi.

2022 ile 2023 yılı verilerinin işlendiği; illere ve cinsiyete göre muhtemel okul öncesi eğitim süresi istatistiklerinde Van; 2022 yılında hem kadınlarda hem de erkeklerde ortalama 1,4 olarak açıklanırken, 2023 yılında bu veriler hiçbir değişiklik göstermeden yine 1,4 yıl olarak bildirildi.

Yine 2022 ile 2023 yılı verilerinin ele alındığı; illere ve cinsiyete göre muhtemel ilkokul ve ortaöğretim eğitim süresi istatistiklerinde Van’da; 2022 yılında erkekler 13,2 yıl, kadınlar 12,7 yıl eğitim süresi aldı. 2023 verilerinde ise erkeklerin 12,3 yıl, kadınların ise 12,4 yıl eğitim süresi aldığı açıklandı. Van’da 2022 yılında ortalama eğitim süresi 13 olurken, 2023’te bu durum 12,3 yıla düştü.

Van’da ilkokul ile yükseköğretim muhtemel eğitim verilerinde 2022 yılında erkekler 16,8 yıl, kadınlar 15,9 yıl süre aldı, 2023’te ise erkeklerin 15,9 yıl, kadınların 16,1 yıl eğitimde süre aldığı belirtildi. 2022’de ortalama eğitim süresi 16,4 olurken, 2023’te bu oran 16,0 olarak kayıtlara geçti.