Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan hediyelik eşya mağazasının içinden geçen asırlık ceviz ağacının bakımı iş yeri sahibi tarafından yapılıyor.

Kiralık olan iş yerinin 2 katından dışarı çıkan ceviz ağacı, iyi korunduğu için hem mağazaya gelen müşterilerin ilgisini çekiyor hem de meyve veriyor.

TEKİN: “AĞACIN BİZE ŞANS GETİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

“Asırlık ağacın şans getirdiğini düşünüyoruz” diyen işletme sahibi Kerem Tekin, “Yaklaşık 7 ay önce yeri kiraladık. Buraya ilk geldiğimizde ağaç bakımsızdı ve iyi görünmüyordu. Mağazanın tasarımını yaptığımızda da ağacın hem tüm bakımlarını yaptık hem de iç dekorasyonu ağaca göre planladık. Bu süreçte ağacın bize şans getirdiğini de düşünüyoruz” dedi.

“MAĞAZANIN SİMGESİ HALİNE GELDİ”

Cevizin düzenli olarak bakımını yaptıklarını belirten Tekin, “Ağaca zarar vermeden ve ön planda tutarak mağazanın simgesi haline getirdik. Bu şekilde yerli ve yabancı müşterilerin de ilgi odağı oldu. Normalde bir yer yapıldığında orada bulunan ağaçlara zarar verilerek yapılır ama biz doğayı korumanın önemine değinerek bunu yapmadık. Van’da bunun gibi canlı örneğinin olduğunu da düşünmüyorum. Bu nedenle işletmemize renk katıyor” ifadelerini kullandı.

“AĞACIN MEYVESİNİ ALDIK”

Net olarak bilinmemekle beraber ağacın çok eski ve tahminen 100 yıllık olduğunu düşündüklerini ifade eden Tekin sözlerini şöyle sürdürdü; “Ağaç gövdesine bakıldığında tüm heybetiyle de asırlık olduğu tahmin edilebiliyor. Ağaca baktığınızda bir tarih ve kültür görürsünüz. Bir örnek teşkil etmesi açısından bu ve buna benzer doğadaki yerlerin korunması gerekiyor. Bazı yerlerde işletmeler yapıldığında maalesef ağaçlara zarar verilebiliyor. Bizler bunu yapmadık ve doğa ile iç içe olmaktan memnunuz. Bakımı yapıldığı için de güzel ve lezzetli cevizler elde edip tükettik.”

Ağaç 2 katlı olan mağazanın içinden geçerek çatıya çıkıyor. Burada güneş görüyor. Sonbahar ile beraber yaprakları dökülen ağaç tüm heybetiyle ayakta durmayı sürdürüyor.