Urartu Sanat Atölyesi'ndeki usta öğreticiler tarafından Atatürk Sanat Galerisi'nde açılan sergide elde edilecek gelir, lösemi hastalarına bağışlanacak.

Urartu Sanat Atölyesi yöneticisi Adem Yıldırım, sergiyle farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını söyledi.

Yıldırım, "Yaklaşık 6 ay önce atölyemize gelen hocalarımızla beraber ortak bir karar aldık. Hastanede yatan lösemi kardeşlerimizin yararına bir sergi hazırlamayı planladık. Oradaki kardeşlerimiz için 6 ayda 80 ürün hazırlandı." dedi.

Usta öğretici Neslihan Bilge de sergide birbirinden farklı ürünlerin yer aldığını ifade etti.