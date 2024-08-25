Türkiye genelinde kurulan şirket sayısı, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 47 artarak 9 bin 713, kapanan şirket sayısı da yüzde 42,9 artışla 2 bin 889 oldu.

2024 Temmuz döneminde kurulan şirket sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,2, kapanan şirket sayısı yüzde 39,8 artış gösterdi.

VAN’DA AÇILAN - KAPANAN ŞİRKET SAYILARI

TOBB tarafından paylaşılan istatistik verilerine göre Van’da 2024 yılının Temmuz ayında 47 şirket, 2 kooperatif ve 18 gerçek kişi ticari işletme kuruldu.

Van’da 5 şirket ve 4 kooperatifin tasfiye edildiği 2024 yılı Temmuz ayında, 9 şirket ve 10 gerçek kişi ticari işletme de kapandı.

TOBB tarafından aktarılan verilere göre; Van’da 2023 yılı Temmuz ayında ise 53 şirket, 1 kooperatif ve 15 gerçek kişi ticari işletme kurulmuş, 2 şirket ise tasfiye edilmişti. 2023 yılı Temmuz ayında 8 şirket, 2 kooperatif ve 10 gerçek kişi ticari işletme ise kapanmıştı.

7 AYLIK VERİLERE GÖRE VAN!

Yayımlanan istatistiki verilere göre; bu yılın ilk 7 ayını kapsayan (Ocak - Temmuz) zaman diliminde ise Van’da toplam 302 şirket, 12 kooperatif ve 95 adet gerçek kişi ticari işletme kuruldu. Bu sürede Van’da 51 şirket, 9 kooperatif ve 57 gerçek kişi ticari işletme ise kapanırken, 64 şirket ve 7 kooperatif ise tasfiye edildi.