Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tuşba Gençlik Merkezi tarafından bugün 'Kudüs'e bir adım' temasıyla düzenlenecek olan Kudüs Gecesi etkinliğinin yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

'Kudüs'e bir adım' temasıyla düzenlenecek Kudüs Gecesi etkinliği bugün saat 19.30'da Tuşba Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Kur'an Kerim tilaveti, sinevizyon gösteri, Kudüs bilinci ve Gazze direnişi üzerine konuşmaların yapılması, Kudüs ezgilerinin yer aldığı koro, dua ve Kudüs sergisi ile etkinlik son bulacak. Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Tuşba Gençlik Merkezi tarafından organize edilen Kudüs Gecesi etkinliğine tüm Van halkı davet edildi. Bugün saat 19.30'da başlayacak olan etkinlikte özellikle 7 Ekim'den bu yana Siyonist İsrail devleti tarafından Gazze Şeridi'ne yönelik yapılan saldırılara dikkat çekilecek.

Öte yandan İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında toplam can kaybı 39 bin 677'ye, yaralı sayısı 91 bin 645'e yükseldi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Saldırılar 306 gündür yoğun bir şekilde sürerken, bölgede bilanço günden güne artıyor. Bölgede saldırıların başından bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, toplam can kaybının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği bildirildi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 306 gündür aralıksız devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail ordusu son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda "2 katliam" gerçekleştirdi, bu saldırılarda 24 Filistinli daha hayatını kaybetti, 110 Filistinli yaralandı. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 39 bin 677'ye, yaralı sayısının da 91 bin 645'e yükseldiği kaydedildi. Açıklamada ayrıca hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.