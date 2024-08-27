Türkiye’de küçükbaş hayvancılığın önemli kentlerinden biri olan Van’da, yaz başında kırkılan koyunların yünü; yorgan, döşek, yastık ve bunlara benzer ev eşyalarına dönüştürülüyor.

Sonbahar aylarına yavaş yavaş giriliyorken Vanlı kadınlar da kışa hazırlık çalışmalarına başladı. Kış aylarında doğal ve organik olması nedeniyle yöre halkı tarafından oldukça yaygın şekilde kullanılan koyunyünü, ev ürünlerine dönüştürülüyor.

Van’ın yüksek rakımlarında otlatılan ve besiciler tarafından yaz mevsiminin başında kırkılarak sıcak havalardan korunması sağlanan koyunların yünü, sonbahara doğru belirli geleneksel yöntemlerle çırpılarak pamuk haline getiriliyor.

Evlilik hazırlığı yapan gençlerden, kış hazırlığı yapan ev hanımlarına kadar birçok kesim tarafından kullanılan koyunyünleri aynı zamanda yüzyıllardır bu toprakların da önemli geleneksel ürünlerinin de hammaddelerinden biri.