Van, konut satışlarında zirveyi kimseye kaptırmadı! TÜİK'in açıkladığı Temmuz ayı konut satış istatistiklerine göre, Van, TRB2 Bölgesi'nde en çok konut satışı gerçekleştirilen şehir oldu. Van'da tam 940 konut el değiştirdi ve bu rakam, bölgedeki diğer illeri geride bıraktı.

Van Neden Bölgenin Şampiyonu Oldu?

Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında yüzde 16 artış göstererek 127 bin 88'e ulaştı. Bu büyük artışa rağmen, Van diğer bölge illerine fark atarak konut satışında liderliğini sürdürdü. Muş'ta 348, Bitlis'te 425 ve Hakkari'de sadece 64 konut satışı gerçekleşirken, Van 940 konut satışıyla bölgenin açık ara lideri oldu.

Türkiye'de Konut Satışları Hangi Noktaya Ulaştı?

Türkiye genelinde Temmuz ayında 127 bin 88 konut satıldı. Bu satışların en yoğun olduğu iller sırasıyla İstanbul, Ankara ve Antalya olurken, Van bölgesinde konut piyasasının ne kadar hareketli olduğunu gözler önüne serdi. İstanbul'da 19 bin 47, Ankara'da 11 bin 364 ve Antalya'da 6 bin 659 konut satışı gerçekleşti. En düşük konut satışları ise Ardahan, Hakkari ve Bayburt gibi illerde görüldü.

Konut Satışlarındaki Genel Eğilimler Ne Yönde?

Ocak-Temmuz dönemine baktığımızda, Türkiye genelinde konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 0,5 azalarak 672 bin 162 olarak gerçekleşti. Ancak, ipotekli konut satışları yüzde 20,9 azalarak 11 bin 496 oldu. Diğer konut satışları ise yüzde 21,7 artışla 115 bin 592'ye yükseldi.

Yabancıların Gözü Hangi Şehirlerde?

Yabancılara yapılan konut satışları Temmuz ayında azalarak 2 bin 350'ye düştü. Ancak Antalya, İstanbul ve Mersin, yabancı yatırımcıların hala en çok tercih ettiği şehirler arasında yer alıyor. Özellikle Rusya Federasyonu vatandaşları, bu dönemde en fazla konut satın alan grup olarak dikkat çekti.

Van'da Emlak Patlaması: Bu Sayılar Tarihe Geçti!

Van'da konut satışlarındaki bu büyük artış, şehrin emlak piyasasında yaşanan hareketliliği gözler önüne seriyor. Van'da konut satışlarının neden bu kadar yüksek olduğu, şehrin gelecekteki yatırım potansiyelini de ortaya koyuyor. Van, konut satışında bölgenin lideri olarak dikkat çekerken, bu trendin devam edip etmeyeceği merak konusu.