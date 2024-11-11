Alınan bilgilere göre yangın, Yenişehir Mahallesi'nde ikamet eden Şirin Bozak'a ait konteynerde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Bir süredir yeni ev yapan Şirin Bozak adlı vatandaş, beyaz eşyaları dahil tüm ev eşyalarını bıraktığı konteynerde yangının çıkmasından dolayı üzüntü duyduğunu ancak can kaybı yaşanmamasının içlerine su serptiğini belirtti.