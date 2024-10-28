Soğuk havaların başlangıcıyla beraber kışlık giysileri vitrinlere yerleştiren Van esnafı, fiyatların geçtiğimiz seneye göre ortalama arttığını söyledi.

Kira bedeli, elektrik, su, doğalgaz ve benzeri artan maliyetlerle beraber giyim fiyatlarında da artış olduğunu belirten Van esnafı, bu kışın vatandaşı zorlayacağı görüşünde.

KIŞ AYLARINDA EN FAZLA BOT, MONT VE KAZAK TERCİH EDİLİYOR!

Erkek giyimi üzerine satış yapan esnaf Ahmet Atilla, “Kış aylarında en fazla bot, mont ve kazak satışları oluyor. Geçtiğimiz seneye kıyasla ürün fiyatları yükseldi. Pantolon 450-500 TL’den satılıyor. Mont bin 500 Tl civarlarında. Kazaklar geçtiğimiz sene ortalama 300 lira civarında iken bu sene ortalama 500 TL civarında satılıyor. Diğer ürünlerde de benzer oranlarda fiyat artışları söz konusu” diye konuştu.

VATANDAŞ FİYATLARI PAHALI BULUYOR

Kışlık ürünlerde de fiyatların yükseldiğine değinen Van esnafı, kar yağışıyla beraber satışların artmasını beklediklerini ifade ediyor.

Erkek giyiminde ortalama fiyatlar hakkında da bilgi veren Ahmet Atilla, “Neredeyse her ürüne zam geldi. Vatandaşların fiyatlara tepkileri pek olumlu olmuyor ama enflasyonla beraber ürünlerde de artış oluyor maalesef.” ifadelerini kullandı.

KIŞLIK ÜRÜNLER RAFLARA DİZİLDİ

Kışlık ürünlerin vitrinlerde yer almaya başladığını belirten esnaf Emre Ataman ise, “Mont, etek, yelek, ceket, kazak, hırka, pardösü gibi kışlık ürünlerimiz vitrinlerde yerini almaya başladı. Kış aylarında kadın giyiminde en çok tercih edilen ürünler; kazak, hırka, kaban ve ayakkabı oluyor” dedi.

KADIN GİYSİ FİYATLARI

Kışlık giysilerin ortalama fiyatlarını aktaran Emre Ataman, “Kalitesine göre artış gösteren ürünler elbette var ama ortalama fiyatları baz alırsak kazaklar 200 liradan 400 lira bandına çıktı, etekler geçtiğimiz sene 350-400 lira civarındayken şu an 500-550 TL bandında satılıyor, hırkalar ise 500 lira ve üzeri fiyatlara satılıyor. Havaların daha fazla soğumasıyla beraber kışlık alışverişin de artmasını bekliyoruz.” diye açıklamalarda bulundu.