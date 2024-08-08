Van, kira kontratlarının dijitalleşmesiyle adından söz ettiriyor! Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2024 yılı sonuna kadar kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılacağını açıkladı. Bu yenilikle kira kontratları, dijital ortamda kolayca düzenlenip imzalanabilecek.

Kayıt Dışı Ekonomi Tarih Oluyor: e-Devlet Üzerinden Güvence Altında!

Van’da hayata geçirilen bu sistem, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Risk Analiz Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün işbirliği ile gerçekleştiriliyor. Kira gelirlerinin doğru beyan edilmesi ve kayıt dışı ekonominin azaltılması hedefleniyor. Artık kira kontratları, e-Devlet üzerinden barkodlu belgelerle güvence altına alınacak, sahte beyanlar engellenecek.

Van'ın Yeni Misyonu: Dijital Dönüşümde Ön Safta!

Van, bu dijital dönüşümün öncü şehirlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, bu düzenlemenin 31 Aralık 2024 tarihine kadar tamamlanmasının planlandığını belirtti. Yeni sistemin piyasada büyük bir etki yaratacağı ve kira kontratlarının dijitalleşmesiyle hem kiracılar hem de mal sahipleri için daha şeffaf bir süreç sunulacağı öngörülüyor.

Emlak Sektöründe Yeni Bir Çağ: Van Piyasası Nasıl Etkilenecek?

Uzmanlar, emlak işletmelerinin de bu dijital dönüşüme katılmasını savunuyor. e-Devlet üzerinden yapılacak kira kontratlarının, emlak sektöründe büyük bir devrim yaratacağı düşünülüyor.

Geleceğin Dijital Hizmetleri: Abonelik İşlemlerine Kadar Uzanan Entegrasyon!

Bu dijitalleşme hareketi, kira kontratlarıyla sınırlı kalmayacak. İleride abonelik işlemleri gibi diğer e-Devlet hizmetleriyle de entegre edilecek. Böylece Van’daki vatandaşlar, birçok işlemi dijital ortamda daha hızlı ve kolay bir şekilde halledebilecek.