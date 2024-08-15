Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi ile Edremit ilçesine bağlı Dilkaya Mahallesi'nde dik tepenin yamacına yuva yapan binlerce kırlangıç, güzel bir görsel sunuyor. Van Gölü kıyısındaki sazlık alanda sinek avlayarak yaşamını sürdüren kırlangıçlar, eylül ayının sonlarında ise bölgeden göç ediyor. Bölgeye ilkbahar aylarında göç eden kır kırlangıçlarının sineklerle beslenmelerinden dolayı ekolojik dengede önemli bir yere sahip oldukları biliniyor.

“Kırlangıçlar sineklerle beslendiklerinden dolayı doğal sineksavarlardır”

Van Gölü havzasının sulak alan yönünden zengin olduğunu ifade eden Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, “Bozulmamış doğasıyla, tarım baskısı ve nüfus baskısının az olması ve bazen de iklimlerin güzel gitmesine bağlı olarak yaban hayvanı popülasyonu fazla oluyor. Bunlardan hem karasal, hem sucul hayvanların yanında dünyanın her yanında yaygınca bulunan sineksavar olarakta bilinen kırlangıçlar da Van Gölü havzasında bulunmakta. Kum kırlangıçları sulak alanların kenarında, kumsal yerlerde yuva yaparak neslini devam ettirip, buradan göçmen olarak gitmekte. Kırlangıçlar doğal olarak sineklerle beslendiklerinden dolayı doğal sineksavarlardır.

Ekolojik dengede eğer bir hayvanı ortadan yok ettiğin zaman veya o bölgeden uzaklaştırdığın zaman habitatını bozduğun zaman bunların biyolojik olarak dengeledikleri hayvanlarla uğraşmak zorundasın. Eğer eğer siz kırlangıçların yuvalarını bozar, onları yok ederseniz sineklerle daha fazla uğraşmak zorunda kalırsınız. Ekolojik dengenin devam etmesi için bütün canlılarla birlikte yaşadığımız zaman güzeldir. Eğer medeni bir toplum olmak istiyorsak bütün canlıların birbirinin şerrinden emin olduğu bir toplum olmalıyız. Tabiat bütün canlıların ortak yaşam alanıdır, sadece insanların, sadece hayvanların değil. Hep birlikte yaşayınca dünya güzel. Temiz toplum istiyorsak, temiz çevre, sağlıklı hayvan ve mutlu insan üçgenini kurmamız gerekiyor” dedi.