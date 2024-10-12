Arkadaşlarına çakıl taşı toplamak için sahile gideceğini söyleyen Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencisi Kabaiş'ten 27 Eylül'den bu yana haber alınamıyor.

Daha önce sahilde cep telefonu ile kulaklığı bulunan Kabaiş'i arama çalışmaları Van Valiliğinin koordinatörlüğünde hem göl hem de kıyı bölgelerinde aralıksız sürüyor.

Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amirliği ile Su Altı Grup Amirliği ve AFAD'dan 20 dalgıç ve gemi adamı, 5 gemi, 4 bot, jetski ve sonar cihazlarıyla gölün derinliklerini tarıyor.

Kayıp kızın bulunması için yürütülen çalışmalarda Çanakkale ve Samsun'dan getirilen ve görüntü kalitesi daha iyi olan yandan taramalı sonar cihazlar da kullanılıyor.

Çevik kuvvet, atlı polisler, jandarma personeli ve sivil toplum kuruluşları özel eğitimli arama kurtarma köpekleri, 2 polis helikopteri ve insansız hava aracıyla da kıyıdan ve havadan çalışma yürütülüyor.

Sahile yakın yerleşim yerleri ile Bardakçı Mahallesi'ndeki metruk yapıları, sazlık alanları ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın önceki dün sosyal medya hesabından Kabaiş'e ait başörtüsünün bulunduğunu açıkladığı bölgeyi sürekli kontrol eden ekipler, kayıp öğrenciyi bulmak için çaba gösteriyor.

Kabaiş'in ailesi ve yakınları ise aramanın yapıldığı bölgede bekleyişini sürdürüyor.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kayıp öğrencinin bulunması için tüm imkanların seferber edildiği belirtildi.

Arama çalışmalarına Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanlığı, AFAD, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarında görevli 217 personelden oluşan 52 ekibin görev aldığı bildirilen açıklamada, 5 gemi, 4 bot, jetski, sonar cihazları, 2 helikopter, özel eğitimli arama kurtarma köpeklerinin de kullanıldığı ifade edildi.