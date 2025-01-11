Güneşli günlerin ardından Van’a beklenen kar yağışı bugün gerçekleşecek. Meteorolojik tahminlere göre kar yağışı bugün öğlen saatlerinden itibaren aralıklarla kendini gösterecek.

Meteorolojik verilere göre Van genelinde bugün beklenen hava durumu şu şekilde;

İpekyolu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4

Tuşba: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4

Edremit: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4

Bahçesaray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 8

Başkale: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 2

Çaldıran: Parçalı ve çok bulutlu -3

Çatak: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Erciş: Parçalı ve çok bulutlu 5

Gevaş: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı 4

Gürpınar: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı 6

Muradiye: Parçalı ve çok bulutlu 4

Özalp: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı -2

Saray: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı