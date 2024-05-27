Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “5607 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda; 671 bin 400 adet boş makaron, 20 bin 440 adet içi doldurulmuş makaron, 962 kilogram açık tütün, 930 paket sigara, 52 adet cep telefonu, 3 adet sigara sarma makinesi ele geçirilmiştir.

6136 SKM suçu kapsamında yapılan çalışmalarda ise 1 adet av tüfeği, 1 adet tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 8 olay kapsamında 8 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.