Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından açıklanan verilere göre Van’da toplam 19 ürünün tescil edildiği bildirildi.

Kamuoyu ile paylaşılan son verilere göre; İşlenmiş ve İşlenmemiş Meyve ve Sebzeler İle Mantarlar grubunda; Bahçesaray Cevizi, Erciş Lahanası, Erciş Üzümü, Gevaş Fasulyesi, Sıhke Kavunu, Van Gül Reçeli ve Çatak Cevizi yer aldı.

Raporda Yemekler ve Çorbalar grubunda Van’ın tescillenmiş 7 ürünü yer aldı. Bunlar; Murtuğa, Tandırda Van Balığı / Tandırda Van İnci Kefali, Van Ayran Aşı, Van Kavut, Van Keledoşu, Van Sengeseri ve Van Kürt Köftesi olarak açıklandı.

Fırıncılık ve Pastacılık Mamulleri, Hamur İşleri, Tatlılar grubunda; Van Pastası tescilli ürünlerde yer alırken, Halılar, Kilimler ve Dokumalar Dışında Kalan El Sanatı Ürünleri grubunda; Van Savatlı Gümüş İşlemesi yer aldı. Diğer Ürünler grubunda ise; Van Kahvaltısına yer verildi.

Peynirler grubunda; Van Otlu Peyniri yer alırken, Halılar ve Kilimler grubunda ise; Jirkan Kilimi yer aldı.