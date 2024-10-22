TÜİK tarafından yayınlanan verilere göre Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 56,8'ini motosiklet, yüzde 29,5'ini otomobil, yüzde 7,9'unu kamyonet, yüzde 2,9'unu traktör, yüzde 1,6'sını kamyon, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 28,4, traktörde yüzde 5,2, motosiklette yüzde 4,3 artarken özel amaçlı taşıtta yüzde 52,4, otobüste yüzde 17,1, otomobilde yüzde 5,3, kamyonette yüzde 4,8 ve kamyonda yüzde 1,7 azaldı.

VAN’A AİT VERİLER

Eylül 2024 verilerine göre Van’da bulunan toplam motorlu kara taşıt sayısı 87 bin 331 olarak açıklandı.

Buna göre 33 bin 371 otomobil, 6 bin 336 minibüs, 830 otobüs, 23 bin 71 kamyonet, 5 bin 835 kamyon, 7 bin 456 motosiklet, 9 bin 560 traktör olurken, özel amaçlı motorlu kara taşıt sayısı ise 872 olarak açıklandı.

Eylül ayında Van’da 2 bin 689 motorlu kara taşıtının devri yapıldı.

Devri yapılan bu taşıtların bin 283’ü otomobil, 244’ü minibüs, 6’sı otobüs, 851’i kamyonet, 53’ü kamyon, 140’ı motosiklet, 110’u traktör, 2’si ise özel amaçlı araçlardan oluşuyor.