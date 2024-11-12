Toplantıya; Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Meclis Başkanı Turan Avcı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İŞKUR Van İl Müdürü Selma Biçek, DAKA Beşeri Sermaye ve Girişimcilik Politikaları Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay, YYÜ Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ali Kılıçer, çok sayıda işveren ve kişi katıldı.

Toplantının açılışında konuşan İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, “İlimizdeki işsizliğin azaltılması, istihdam sayısının artırılması ve geliştirilmesine yönelik başlattığımız program kapsamında bugün bir aradayız.” dedi. Biçe: “İlimiz nüfusunun çoğunluğu genç nüfustan oluşmaktadır. Hatta genç nüfus bakımından Türkiye geneline göre 7’nci sırada yer alıyoruz” diye kaydetti.

BİÇEK: İŞVERENLERİMİZİN YANINDAYIZ

İŞKUR olarak her zaman işverenlerin yanında olduklarını ifade eden Biçek, “Bu anlamda ilimize katkı sunan ve istihdam yaratan tüm işverenlerimizi destekliyoruz, desteklemeye devam edeceğiz. Van İş Kurumu olarak 81 il arasında iş yerleştirmede ve işverenlere destek verme anlamında ilk 10 il içerisindeyiz. Aynı şekilde işbaşı eğitim programı kapsamında genç nüfusun iş yerleştirilmesinde Türkiye geneli 2’nci sıradayız” ifadelerini kullandı.

İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

İl Müdürü Biçek konuşmasını şöyle tamamladı: “Bugün ayrıca önemli bir işbirliğine imza atacağız. Üniversitemiz ile Narkonteks Tekstil arasında ‘Üniversite İşbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları’ protokolü imzalanacaktır. Protokolün şehrimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor, gençlerimize ön açıcı bir program olmasını temenni ediyorum.”

TAKVA: İSTİHDAM SORUNUMUZ VAR

Açılış konuşması yapan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, önemli bir toplantı ve programa ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Başkan Takva, “Bizim şehrimizin önemli sorunları var ve en temel sorunlarından bir tanesi de istihdam meselesidir. İşgücü taraflarını bir araya getirme konusunda yapısal sorun var. Az önce Müdürümüz, Van İŞKUR’un Türkiye geneli rakamsal başarısından bahsetti. Biz bununla gurur duyuyoruz. Ama tüm bu meseleyi ve sorunu İŞKUR üzerinden çözmemiz de mümkün değil. İstihdam yaratan alanın da aynı duyarlılıkla hareket etmesi ve sahiplenmesi gerekmektedir. Ticaret ve Sanayi Odası da bu bilinçle hareket ediyor ve böylesi bir toplantıya ev sahipliği yapıyor.” şeklinde konuştu.

“İŞ ARAMAYIN, İŞ KURUN!”

Genç nüfus bakımından Van’ın önemli bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Takva, bunun bir sorun teşkil ettiğini söyledi. Takva şöyle konuştu: “Van TSO olarak bizim şöyle bir perspektifimiz ve söylemimiz var. İş aramayın, iş kurun diyoruz ve bunun üzerine bir yapı inşa etmeye çalışıyoruz. Biz bu ülkede maaş alanlardan çok maaş üretenlerin sayısının artması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizi gelişmiş ülkeler düzeyinde sürdürülebilir bir ekonomik düzeye taşıyabilmemiz için iş arayanlardan çok, iş kuranların sayısının çokluğuna ihtiyacımız var. Bu gerçeği içselleştirmiş bir Ticaret ve Sanayi Odasıyız. Bu hepimizin de sorunudur. Sadece İŞKUR’un çözebileceği bir mesele değil. Üniversitenin İŞKUR ile yapacağı protokol, bizim dahil olmamız, bugünkü örnek gibi tekstilin sağlayacağı katkılar ile sorun bir şekilde çözülebilir. Bu da elbette yeterli olmayacaktır. Topyekûn bir şekilde soruna eğilerek çözüme kavuşturulabilecektir.”

“BUGÜNDEN İTİBAREN UYGULAYACAĞIZ”

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli ise, “Üniversitemiz ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü arasında 2023 yılında imzalamış olduğumuz ‘Nitelikli İşgücünün Yetiştirilmesine Yönelik Mesleki Eğitim Kurslarının Düzenlenmesi’ne ilişkin protokolün ilk uygulamasını bugünden itibaren ilimizde uygulayacağız. İstihdam garantili bu kursun ilimize, üniversitemize, İŞKUR’a ve Narkonteks Tekstil’e hayırlı olmasını temenni ediyorum.” dedi.

ŞEVLİ: KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIKTIR

Van’ın ara eleman eksikliği ve yetiştirilmesi konusunda üniversite olarak Van TSO, Van OSB ve diğer STK’lar ile ortak çalıştıklarını söyleyen Şevli, sorunun çözümü noktasında üniversiteye gelen tüm talepleri değerlendirdiklerini aktardı. Şevli şunları kaydetti:

“Üniversite ve sanayi işbirliğine yönelik projelerin geliştirilmesi ve destek verilmesi hususunda büyük bir çaba sarf ediyoruz. Sarf etmeye de devam edeceğiz. Üniversite Sürekli Eğitim Merkezimiz yine İnnovan Girişimcilik Merkezimiz vasıtasıyla ilimiz iş insanlarıyla güzel işler yapacağımıza yönelik inancımız tamdır. Sanayicilerimiz ve işverenlerimiz buradayken şunu da söylemek isterim. Kapılarımız sizlere her zaman açıktır. Van YYÜ olarak en önemli hedeflerimizden bir tanesi, şehir ile olan ilişkilerimizi ve işbirliğimizi geliştirmektir. Umarım bu program şehrimizin istihdamına katkı sunacaktır.”

Toplantı; Van YYÜ, İŞKUR İl Müdürlüğü ve Narkonteks Tekstil arasında imzalanan “Üniversite İşbirliği ile Mesleki Eğitim Kursları” protokolüyle son buldu.