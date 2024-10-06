Van'da Filistin'e Destek Platformu öncülüğünde binlerce kişinin katılımıyla "Soykırıma İsyan, Filistin'e Destek" yürüyüşü yapıldı.

Türk ve Filistin bayraklarıyla Beşyol Meydanı'nda bir araya gelenler, "Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail Filistin'den defol", "Kahrolsun İsrail", "Müslüman uyuma Filistin'e sahip çık", "Nehirden denize özgür Filistin", "Van'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları atarak Cumhuriyet Caddesi'nde yürüdü.

Kent Meydanı'nda sona eren yürüyüşün ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Katılımcılar adına açıklama yapan platformun dönem başkanı Muhammed Garip Cesur, Filistin halkının varoluş mücadelesi verdiğini söyledi.

Filistin için yaklaşık bir yıldır meydanlarda olduklarını belirten Cesur, "Sabıkası soykırımlarla dolu olan İsrail, son bir yıldan bu yana Filistin'de soykırım suçunu en vahşi şekilde işlemektedir. 365 gündür kesintisiz devam eden saldırılar sonucu on binlerce çocuk, kadın, yaşlı, hasta, engelli, gazeteci, sağlık çalışanı, insani yardım çalışanı katledildi" dedi.

İsrail'in saldırıları karşısında Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası örgütlerin İsrail'i koruyup kolladığını dile getiren Cesur, şunları kaydetti:

"AB'ye üye ülkeler İsrail'e silah ve para desteğinde bulunurken, BM Güvenlik Konseyi, İsrail terör örgütünün dokunulmazlığını tescilleyen bir rol üstlenmiştir. Uluslararası ilişkilerde İsrail istisnacılığı olarak tanımlanan bu tavır, uluslararası mekanizmaları, hukuku, insan hakları sözleşmelerini işlevsizleştirmiş, uluslararası sistemin ana aktörü olan emperyalist Batı ülkeleri bu siyonist soykırımın ortağı olmuştur. Artık herkes anlamaktadır ki İsrail sorunu dünyanın kayıtsız kalamayacağı insani ve vicdani bir sorundur. Siyonizme karşı tüm insanlık bir ve beraber olmalıdır."