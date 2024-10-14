Paylaşılan verilere göre; İŞKUR aracılığıyla ülke genelinde Eylül ayında;78 bin 274’ü erkek, 55 bin 796 kadın olmak üzere toplam 134 bin 70 kişi işe yerleştirildi.

2024 yılı istatistik bültenine göre Ocak - Eylül döneminde ise İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 1 milyon 80 bin 189 olarak bildirildi.

2024 yılı Ocak-Eylül döneminde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı il 257 bin 590 kişi ile İstanbul olurken, en düşük işe alımın yapıldığı il ise 310 kişi ile Ardahan oldu.

VAN’DA İŞKUR ARACILIĞI İLE KAÇ KİŞİ İŞE ALINDI?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Van’da Ocak-Eylül döneminde İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 6 bin 263 olarak açıklanırken, il bazında işe yerleştirilenlerin cinsiyet oranı ise paylaşılmadı.

Van, Doğu Anadolu Bölgesi içerisinde ise İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın olduğu üçüncü il oldu.

İŞKUR aracılığı ile işe alımın yapıldığı Doğu Anadolu Bölgesi illeri ise şu şekilde sıralandı;

Malatya 12 bin 25, Erzurum 6 bin 851, Van 6 bin 263, Elazığ 6 bin 39, Muş 2 bin 799, Erzincan 2 bin 653, Bingöl 2 bin 494, Ağrı 2 bin 334, Bitlis 2 bin 37, Iğdır 779, Tunceli 748, Kars 634, Hakkari 387, Ardahan 310.