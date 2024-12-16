Türkiye genelinde Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 62 bin 85’i (yüzde 61) erkek, 39 bin 686’sı (yüzde 39) kadın olmak üzere 101 bin 771 işe yerleşme gerçekleşti.

İŞKUR 2024 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 302 bin 700 işe yerleştirmeye aracılık etti.

2024 yılı Ocak – Kasım döneminde İŞKUR aracılığı ile en fazla işe alımın yapıldığı il 307 bin 831 kişi ile İstanbul olurken, en düşük işe alımın yapıldığı il ise 366 kişi ile Ardahan olarak kayıtlara geçti.

VAN’DA İŞKUR ARACILIĞI İLE 11 AYDA KAÇ KİŞİ İŞE ALINDI?

TÜİK tarafından paylaşılan verilere göre; Van’da 2024 yılı Ocak – Kasım döneminde İŞKUR aracılığı ile 9 bin 302 kişi işe yerleştirildi.

Van’da Kasım ayında İŞKUR aracılığı ile işe yerleştirilen kişi sayısı ise bir önceki aya göre yüzde 76’ya yakın bir oranda düşerek 582 olarak açıklandı.

Van’da İŞKUR aracılığı ile bir önceki ay 2 bin 487 kişi işe yerleştirilmişti.