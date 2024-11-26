Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin ortak karar ile İş Sağlığı ve Güvenliği derslerinin okullarda ders olarak verilmesini talep ettiklerini belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İskender Temel, böylece iş güvenliği bilincinin oluşacağını ifade etti.

İş sağlığı ve güvenliğinin okullarda ders olarak verilmesinin olumlu sonuçlar doğuracağına dikkat çeken İskender Temel, “Biz iş sağlığı ve güvenliği derslerinin okullarda verilmesi taraftarıyız, hatta bu konuyla ilgili OSGB’lerin belirli talepleri de var. İş güvenliği kültürünün oluşması tamamen eğitimle ilişkili bir durum ama maalesef ülkemizde şu an üniversitelerde dahi sadece bazı bölümlerde bu eğitim seçmeli ders olarak veriliyor. Hal böyle olunca da iş güvenliğine dair genel geçer kuralları görmezden gelebiliyoruz, belirli bir yaşın üzerinde olduktan sonra alınan eğitimin geçerliliği ne yazık ki çok kalıcı olamayabiliyor. Bizler de ilkokul zamanlarından itibaren bu eğitimlerin verilmesini istiyoruz, böylece toplumun iş güvenliğine karşı davranış biçimi bile değişecektir, yapılan işlerde risklere karşı bakış açımız değişecek, sağlığın ve can güvenliğinin ön planda tutulduğu bir sistem oluşacak” dedi.

“DERS OLARAK VERİLİRSE İŞ GÜVENLİĞİ KÜLTÜRÜ OLUŞACAK”

Verilecek eğitimlerle beraber kişilerin iş güvenliğindeki riski daha iyi kavrayacağını söyleyen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İskender Temel, “OSGB olarak dile getirdiğimiz bu istek uygulanırsa sadece Van ya da doğu bölgesinde değil ülkemizin tamamında bu kültür oluşacak. Başta Van olmak üzere ülkemizin tamamında bu kültür net bir şekilde oturacak.” ifadelerini kullandı.

Başta Van olmak üzere birçok yerde yüksek risk grubunda yer alan işlerde yeterli önlemlerin alınmadığını ve bunun sonucunda ölümle sonuçlanan kazaların meydana gelebildiğini söyleyen Temel, ilgili tüm kişi ve kurumların iş güvenliğine önem vermesi gerektiğini dile getirdi.

Temel, “Maalesef diğer yerlerde olduğu gibi Van’da da başta inşaat alanları olmak üzere çoğu yerde iş güvenliğine yeterince önem verilmiyor, bir anlık dikkatsizlikte bile risk oluşturacak işler var. Yüksek riskli iş grupları var, bizler hem iş güvenliği anlamında denetimlerin yapılmasını hem de iş güvenliğine yeterli önemi göstermeyen herkese ciddi cezaların verilmesini istiyoruz. Bizim amacımız insanların can sağlığı elbette, sadece bizim değil işçisinden, işverenine, ilgili kurumundan, il idarilerine kadar herkesin önceliği olmalı.” diyerek denetimlerin yapılması gerektiğini aktardı.

“PROAKTİF BİR SÜRECİN İLERLETİLMESİ GEREKLİ”

Olumsuz bir olayın gerçekleşmesini beklemek yerine yapılan erken değişikliklerle önlemlerin alınabileceği bir sürecin gözetilmesi gerektiğini ifade eden İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Temel, “İş sağlığı ve güvenliği alanında reaktif bir süreçten ziyade proaktif bir sürecin ilerletilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu başımıza herhangi bir iş kazası gelmeden önlem almamız gerekiyor. İstatistiklere baktığımızda gelişmiş toplumlardaki iş kazaları ile bizim gibi gelişmekte olan toplumlarda görülen iş kazası sayıları arasında ciddi bir fark görülüyor. Örneğin; Türkiye’de iş kazalarında günde ortalama dört kişi vefat ederken, Avrupa’da dört günde bir kişi ölüyor. Maalesef ülkemizde özellikle de Doğu bölgelerinde iş güvenliği kültürü çok sonradan oluşmaya başladı.” şeklinde konuştu.