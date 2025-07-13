Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2025 yılının ilk beş ayına ilişkin işe yerleştirme verilerini açıkladı. Türkiye genelinde 614 bin 586 kişi iş sahibi olurken, Van’da bu sayı 3 bin 622 olarak kayıtlarda yer aldı.

Van’da 2025 yılının ilk beş ayında istihdam edilen 3 bin 622 kişinin 3 bin 617’si özel sektörde, 5’i ise kamu sektöründe iş buldu. İstihdam edilenlerin cinsiyet dağılımına bakıldığında, bin 957’si kadın, bin 665’i ise erkek olarak kaydedildi.

Yaş grupları incelendiğinde, 15-24 yaş aralığında bin 648 kişi iş sahibi oldu. Ayrıca, Van’da bu dönemde istihdam edilen engelli birey sayısı 91, yüksek öğrenim mezunu kişi sayısı ise 794 olarak raporlandı.

2025 yılı Ocak-Mayıs döneminde SGK verilerine göre Van, en fazla işe yerleştirme yapılan 28. il oldu. Türkiye genelinde İstanbul 149 bin 235 kişiyle en fazla işe yerleştirme yapılan il olurken, Hakkari 175 kişiyle en az işe yerleştirme yapılan il olarak açıklandı.