Bahçıvan Mahallesi'nde yaşayan 34 yaşındaki Süer, çocukluğundan bu yana hayalini kurduğu motosiklet konseptli kafeyi üç yıl önce hizmete açtı.

Motosiklet ve kaskları dekor olarak kullandığı kafenin bir bölümünü tamirhaneye çeviren Süer, bir yandan müşterilerini ağırlarken bir yandan da arızalanan motosikletleri tamir ediyor.

Genellikle motosiklet sürücülerinin uğradığı kafeye gelenler, farklı modellerdeki motosikletlerle fotoğraf çektiriyor.

"Motorlarının bakımını kafemizde yaptırıyorlar"

20 yıldır motosiklet kullanan Süer, AA muhabirine, kafesine gelen müşterilerine yiyecek içecek dışında motosiklet tamir hizmeti verdiğini söyledi.

Müşterilerin hizmetten memnun kaldığını belirten Süer, "Ülkemizde çok nadir bir hizmeti müşterilerimize sunuyoruz. Kafemize gelen müşterilerimiz hem yiyecek, içeceklerini tüketiyor hem de onların motosikletlerini tamir ediyoruz. Kafemiz, yurt dışı ve şehir dışından tura çıkan motosiklet gruplarının uğrak noktası oldu. Motorlarının bakımını kafemizde yaptırıyorlar. Günde 5'ten fazla motor tamir ediyorum." dedi.

Farklı konseptteki iş yerinin herkesin dikkatini çektiğini anlatan Süer, şunları kaydetti:

"Hayalimde motosiklete binen, motosiklet seven ve bu ambiyans içinde bulunmak isteyenler için kafe açmak vardı. Hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Kafemize motosiklet severler, sürenler ve görmek isteyenler geliyor. Bu konseptteki kafenin Türkiye'nin her yerinde olmasını istiyorum. Böyle bir planım var. Kafede servis hizmeti ve sürüş eğitimleri de veriyoruz. Motosiklet sürmeye yeni başlayacaklara yardımcı oluyoruz. Kafemize gelenler motosikletler hakkında bilgi alabiliyor."

"Açıldığı günden bu yana bu kafenin müşterisiyim"

Kafeye gelen motosiklet sürücüsü Merve Gezici ise "Açıldığı günden bu yana bu kafenin müşterisiyim. Burası, motorcuların toplanabildiği bir yer. Kafe açıldığında mutlu oldum. Burada motosikletle alakalı her şeyi öğrendim. Motosikletimiz arıza verdiğinde burada tamir ediliyor."

Avşar Sartik de motosiklet servis bölümünün olmasının kafeye ilgilerini artırdığını ifade etti.