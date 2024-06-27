Van Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ile Gürpınar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontroller ile hayvanların verimliliğinin arttırılması hedeflenirken çeşitli hastalıklardan korunması amaçlanıyor.

Gürpınar ilçesinin Üçdoğan mahallesinde gerçekleştirilen işletme ziyaretlerinde, besicilerin de destekleriyle engebeli alanları araç dışında binek hayvanlarla geçen teknik personeller; işletmelerdeki hayvanların aşı, bakım ve sağlık kontrollerini gerçekleştirdi.

Teknik personellerce gerçekleştirilen kontrollerin ardından besicilere de gerekli bilgiler aktarıldı.