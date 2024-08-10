Paylaşılan tahmini hava durumu verilerine göre Van genelinde bugün ve yarın havanın az bulutlu ve açık olması beklenirken, hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

Rüzgârın güneyli ve batı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi beklenirken hava sıcaklıklarının ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Ayrıca Meteoroloji tarafından Bahçesaray ve Çatak ilçeleri içinde yüksek derece sıcaklık uyarısı verildi.

Van’da bugün ve yarın hava durumu ise şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

10 Ağustos Cumartesi: Sıcak 16/36 C

11 Ağustos Pazar: Sıcak 16/36 C

Başkale;

10 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 16/30 C

11 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 16/29 C

Çaldıran;

10 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 14/30 C

11 Ağustos Pazar: Çok Bulutlu 14/28 C

Çatak;

10 Ağustos Cumartesi: Sıcak 13/36 C

11 Ağustos Pazar: Sıcak 13/36 C

Edremit;

10 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu ve açık 15/28 C

11 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 16/29 C

Erciş;

10 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 15/32 C

11 Ağustos Pazar: Çok bulutlu 15/32 C

Gevaş;

10 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 16/31 C

11 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 16/30 C

Gürpınar;

10 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 13/33 C

11 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 13/33 C

İpekyolu;

10 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu ve açık 15/28 C

11 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 16/29 C

Muradiye;

10 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 19/33 C

11 Ağustos Pazar: Çok bulutlu 19/33 C

Özalp;

10 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 12/31 C

11 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 12/30 C

Saray;

10 Ağustos Cumartesi: Az bulutlu ve açık 14/30 C

11 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 14/29 C

Tuşba;

10 Ağustos Cumartesi: Parçalı bulutlu 15/28 C

11 Ağustos Pazar: Az bulutlu ve açık 16/29 C