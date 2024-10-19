Meteoroloji’nin yayımladığı tahmini hava durumu verilerine göre Van’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi ön görülüyor.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, aynı zamanda yer yer kuvvetli rüzgar uyarısı da verildi.
Meteorolojiden yapılan uyarıda;
“Bölgemiz genelinde rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
Van ve ilçelerinin bugün ve yarın tahmini hava durumu şu şekilde olacak;
Bahçesaray;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Başkale;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Çaldıran;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Çatak;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Edremit;
19 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu
20 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
Erciş;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Gevaş;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Gürpınar;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
İpekyolu;
19 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu
20 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu
Muradiye;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Özalp;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Saray;
19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu
20 Ekim Pazar: Az bulutlu
Tuşba;
19 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu
20 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu