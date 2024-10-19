Meteoroloji’nin yayımladığı tahmini hava durumu verilerine göre Van’da bugün ve yarın yağış beklenmiyor. Havanın parçalı ve az bulutlu geçmesi ön görülüyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin edilirken, aynı zamanda yer yer kuvvetli rüzgar uyarısı da verildi.

Meteorolojiden yapılan uyarıda;

“Bölgemiz genelinde rüzgarın güneyli yönlerden zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) şekilde esmesi beklendiğinden ağaç devrilmesi, çatı uçması, enerji nakil hatlarında kopma vb olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.

Van ve ilçelerinin bugün ve yarın tahmini hava durumu şu şekilde olacak;

Bahçesaray;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Başkale;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Çaldıran;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Çatak;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Edremit;

19 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu

20 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

Erciş;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Gevaş;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Gürpınar;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

İpekyolu;

19 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu

20 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu

Muradiye;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Özalp;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Saray;

19 Ekim Cumartesi: Parçalı bulutlu

20 Ekim Pazar: Az bulutlu

Tuşba;

19 Ekim Cumartesi: Çok bulutlu

20 Ekim Pazar: Parçalı bulutlu