Meteoroloji’nin yayımladığı verilere göre hafta sonu bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olması bekleniyor. Bugün ise Van’ın doğu ilçelerinde öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civanında seyretmesi beklenirken, rüzgarın ise kuzeyli ve doğulu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi öngörülüyor.

Cumartesi günü (bugün) Başkale, Gevaş, Muradiye, Özalp ve Saray ilçeleri için gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, yarın için havanın az bulutlu olması öngörülüyor.

Paylaşılan hava tahmin raporuna göre Pazar günü için olumsuz bir hava koşulu uyarısı bulunmuyor.

Van’da bugün ve yarın beklenen hava durumu şu şekilde;

Bahçesaray;

Cumartesi: Parçalı bulutlu 14/32 C

Pazar: Az bulutlu 13/30 C

Başkale;

Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 11/25 C

Pazar: Az bulutlu 11/25 C

Çaldıran;

Cumartesi: Parçalı bulutlu 5/26 C

Pazar: Az bulutlu 6/25

Çatak;

Cumartesi: Parçalı bulutlu 10/32 C

Pazar: Az bulutlu 10/32 C

Edremit;

Cumartesi: Parçalı bulutlu 11/26 C

Pazar: Az bulutlu 11/25 C

Erciş;

Cumartesi: Parçalı bulutlu 9/29 C

Pazar: Az bulutlu 9/28 C

Gevaş;

Cumartesi: Yer yer sağanak yağışlı 13/26 C

Pazar: Az bulutlu 12/26 C

Gürpınar;

Cumartesi: Parçalı bulutlu 9/29 C

Pazar: Az bulutlu 9/29 C

İpekyolu;

Cumartesi: Parçalı bulutlu 11/26 C

Pazar: Az bulutlu 11/25 C

Muradiye;

Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 9/28 C

Pazar: Az bulutlu 9/28 C

Özalp;

Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 5/27 C

Pazar: Az bulutlu 6/26 C

Saray;

Cumartesi: Gök gürültülü sağanak yağışlı 7/25 C

Pazar: Az bulutlu 6/25 C

Tuşba;

Cumartesi: Parçalı bulutlu 11/26 C

Pazar: Az bulutlu 11/25 C