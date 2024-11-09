İpekyolu İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen icazet programı, Yukarı Nurşin Camii’nde gerçekleştirildi.

Hafızlık icazet merasiminin Van’da ilk kez yapıldığını ifade eden İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, “İpekyolu müftülüğümüze bağlı olarak Hacı Murat Değer Yatılı Kur’an kursunda mezun ettiğimiz 25 hafızımızın icazet programını yaptık. Gelecek yıllarda diğer Kur’an kurslarından da mezun edeceğimiz hafızlarımızla birlikte daha çok hafızımızın ve daha geniş çaplı bir programla cemaatimizin huzuruna çıkacağız. Allahuteala hafızlarımızın şerefini, bereketini ve sayısını arttırsın.” dedi.

Hafızlığın çok önemli bir müessese olduğunu belirten İlçe Müftüsü Tavlaşoğlu, “Allahuteala ‘Şüphesiz o Kur’an’ı biz indirdik! Onun koruyucusu da elbette biziz’ ayetiyle Kur’an-ı Kerimin kendi koruması altında olduğunu ifade ederken biz de biliyoruz ki bunu hafızların eliyle yapmaktadır. Bu hafızlarımızın kıraatiyle hattatlarımızın kitabetiyle Kur’an peygamber efendimizden bize geldiği şekliyle elimizdeki mevcudiyeti devam edecektir...” diye konuştu.

İlçe Müftüsü Tavlaşoğlu; “Bizler gerek fert gerek cemiyet halinde Kur’an’ın ifade ettiği güzel ahlak prensiplerini hayatımızda bütünüyle tatbik etsek bugün yaşadığımız ahlaki buhranlardan çok uzakta olacağız. Allahuteala memleketimizin üzerinden kuranın nurunu uzaklaştırmasın. Kurslarımıza maddi destek sağlayanlara da şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

25 HAFIZA İCAZET BELGESİ VERİLDİ

Hafızlık icazet merasiminde, 2014 yılı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Alpcan Çelik ve 2024 yılı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Eyyüp Ensar Kılıç, Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Program sonunda 25 hafıza icazet belgesi verildi.

Hafızlık icazet merasimine Van İl Müftüsü Dr. Mehmet Sırrı Şık, İpekyolu İlçe Müftüsü Fatih Tavlaşoğlu, Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Alpcan Çelik ve 2024 yılı Kur’an-ı Kerim’i Güzel Okuma Dünya Birincisi Eyyüp Ensar Kılıç, Sultan Ahmet Cami Baş İmam Hatibi Hasan Kara ve çok sayıda vatandaş katıldı.