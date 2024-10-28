Sonbahar mevsimiyle beraber geçtiğimiz günlerde Van’da sıcaklıklar bazı ilçelerde eksi 6 dereceye kadar düştü. Kent merkezinde de hissedilir derecede havaların soğumasıyla beraber kombiler açıldı, vatandaşlar kış hazırlığını hızlandırdı.

Hafta sonunda güneşli hava ile birlikte Vanlılar kent merkezinde bulunan parklarda sıcak havanın tadını çıkardı.

Sıcak hava ve güneşi fırsat bilen vatandaşlar kent merkezindeki en işlek caddelerden biri olan Cumhuriyet Caddesinde de yoğunluk oluşturdu.

Öte yandan sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar parklarda güneşlenerek sohbetin keyfini çıkardı.