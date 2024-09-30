Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürüyor.

Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde 23-29 Eylül'de Başkale, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu, Muradiye, Özalp ve Saray ilçelerinde yürütülen çalışmalarda 148 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 11 cep telefonu, 24 kilo çay, 300 puro, 500 litre akaryakıt, 30 bin 641 paket bandrolsüz sigara, 16 elektronik sigara, 4 kilo tütün ve cep telefonu aksesuarları ele geçirildi.