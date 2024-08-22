Van Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda gerçekleştirilen programa Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı, Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gülgeldi, KOSGEB Van İl Müdürlüğü KOBİ uzmanı Sinan Arvas ve girişimciler katıldı.

ODABAŞI: “KOSGEB’E TEŞEKKÜR EDERİM”

Programda konuşan Van Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Semra Odabaşı, “KOSGEB’in vermiş olduğu girişimcilik desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Girişimci olmak öncelikle hayal etmektir. Önce onu hayal edersiniz sonra onu gerçekleştirmek istersiniz. Girişimcilerimizin çoğu destek alamadıkları için zaman zaman farklı şekilde girişimde bulunmak zorunda kalıyorlar. Devletimiz de bu yönde daha fazla destek sunmaya başladı. Küçük bir destek de olsa girişimcilerimize can damarı oluyor. Bazı girişimcilerimiz hayal ile geliyor, beraber düşünüyoruz ve uygulamaya çalışıyoruz. En büyük destekçimiz ise KOSGEB ve DAKA oluyor. Verilen desteklerle çok iyi girişimcilerin çıktığına şahit oluyoruz. Bizler öncelikli olarak kadın dayanışmasını da ön planda tutuyoruz. Kendinizde güveni görmeniz gerekiyor. Güven olmaz ise hayal gerçekleştirilemez. Çabalayan, ümidini kaybetmeyen girişimcilerimizin de çok yerlere geldiğini gördük. Girişimci kadınlarımızı tebrik ediyorum” dedi.

GÜLGELDİ: KOSGEB İLE ARAMIZDA GÜZEL BİR İŞBİRLİĞİ VAR

Van Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gülgeldi de, “Van TSO, KOSGEB İl Müdürlüğümüz ve Kadın Girişimciler Kurulumuz işbirliğinde "KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Programı" kapsamında bugün bir aradayız. Van TSO olarak KOSGEB İl Müdürlüğü ile aramızda çok güzel bir işbirliği ve dostluk köprüsü var. Bu köprünün ve bağın en önemli etkeni KOBİ’lerimizdir. Hem biz hem KOSGEB İl Müdürlüğümüz; KOBİ’lerimizin büyümesi, yeni girişimcilerin ortaya çıkması, yatırım yapması ve istihdam yaratması üzerine çalışıyoruz. Bu köprüye olmazsa olmazımız olan Kadın Girişimcilerimizi de dahil ederek yolumuza devam ediyoruz” diye kaydetti.

Gülgeldi, konuşmasının devamında; “Şehrimizdeki girişimci, özelikle de kadın girişimci sayısının artması demek; ilimizin ekonomik olarak güçlenmesi ve sosyo-ekonomik anlamda gelişmesi demektir. Bu önem ve şiarla bugün, KOSGEB İl Müdürümüz Sayın Bilal Emre Yörük ve çalışma arkadaşlarının KOSGEB Girişimci Destek Programı kapsamında verilen “İş Geliştirme Destekleri”ni dinleyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KOSGEB Van İl Müdürlüğü KOBİ uzmanı Sinan Arvas, KOSGEB desteklerine ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.

Program soru cevap şeklinde sona erdi.