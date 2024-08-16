Van, Haziran ayında gerçekleştirilen Kültür Yolu Festivalinin ardından yeni bir festivale hazırlanıyor. 3 gün sürecek olan ‘Gençlik Festivali’ne birden fazla sanatçı katılım sağlayacak.
2018 yılında Van’da gerçekleştirilen Gençlik Festivalinin bir benzeri ‘Vanifesto Gençlik Festivali’ adı altında gerçekleştirilecek.
13-14-15 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan festivalin biletleri satışa sunuldu. Konser konseptinde konaklama ve günlük girişler olacak.
Vanifesto Gençlik Festivaline katılım sağlayacak sanatçılar;
13 Eylül Cuma: Revşan, Ufuk Baydemir, Reh Ferece
14 Eylül Cumartesi: Yüksek Sadakat, Mavi Gri, İlkay Akkaya
15 Eylül Pazar: Grup Seksendört, Yaşlı Amca ve Jehrmar